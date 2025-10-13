„Jastrzębska Spółka Węglowa na pewno nie zbankrutuje. Rząd uratuje spółkę, choć nie jest to łatwe. Działania, które podejmujemy - również na bazie nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa - mają na celu pomóc także JSW” - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Konrad Wojnarowski, wiceminister energii. Polityk PSL wskazał, że były problemy z włączeniem JSW do nowelizacji. „Niemniej jednak pracujemy nad tym, żeby JSW i Bogdanka mogły zostać objęte tą ustawą” – zaznaczył.

Konrad Wojnarowski / Lech Muszyński / PAP

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiceminister: JSW na pewno nie zbankrutuje. Rząd ją uratuje

W rozmowie pojawił się wątek zwrotu JSW składki solidarnościowej. Rozmawiamy o tym z Ministerstwem Aktywów Państwowych jako z tym resortem, który ma nadzór właścicielski nad spółkami, również JSW. Pracujemy nad problemem regulacyjnym dotyczącym tego zagadnienia. Przypomnijmy, że ustawa wprowadzona przez PiS, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę sprawiła, że JSW musiało tę składkę zapłacić - wskazał.

Co z notyfikacją umowy społecznej?

Piotr Salak zapytał swojego gościa, czemu notyfikacja umowy społecznej przez Komisję Europejską dot. górnictwa trwa tak długo.

Ten pierwszy wniosek, który został złożony przez rząd PiS, był niewłaściwy i stąd jest poprawiany. Jego konstrukcja była za słabo przygotowana, nie zawierał wystarczających danych, przez co Komisja miała zastrzeżenia proceduralne i formalne - powiedział wiceminister energii.

Konrad Wojnarowski zapewnił, że obecny rząd prowadzi proces w sposób skoordynowany i po uchwaleniu ustawy "nie będzie już żadnych problemów".

Jeśli ta ustawa zostanie uchwalona i podpisana przez prezydenta, to z wnioskiem notyfikacyjnym nie będzie już żadnego problemu i będzie otwarta droga, żeby te kwestie załatwić. Nic nie wskazuje na to, żeby decyzja Komisji była negatywna - dodał polityk PSL.

Kopalnie będą wygaszane szybciej?

Minister odniósł się także do spekulacji o możliwym skróceniu okresu wygaszania kopalń do 2030 roku, czemu zaprzeczył mówiąc "nic mi na ten temat nie wiadomo". My trzymamy się umowy społecznej, realizujemy ją i jesteśmy w dialogu zarówno z górnikami, jak i wszystkimi stronami tej umowy - podkreślił.

Zaznaczył, że rząd kontynuuje politykę poprzedników w zakresie podpisanych porozumień.

Dla nas ważne jest, aby realizować umowę społeczną, do której zobowiązał się rząd, górnicy i wszyscy, którzy złożyli podpisy. Zachowujemy ciągłość władzy państwowej - będziemy tę drogę kontynuować - powiedział wiceminister Wojnarowski.