Jakie są możliwości wymuszenia na wielkich internetowych dostawcach treści odpowiedzialności, za to co nam dostarczają? O to po noworocznym incydencie z nieprawdziwymi danymi o kursie złotego, będziemy pytać w Porannej rozmowie o siódmej w RMF FM i internetowym Radiu RMF24 szefa UOKiK Tomasza Chróstnego. Padną też pytania o nałożoną właśnie wielomilionową karę dla T-Mobile, ceny na Orlenie i stawki za przejazd - słynącą wśród kierowców z drożyzny - autostradą A4, a także o to, czy handel w sieci się ucywilizował czy pojawiają się w nim nowe zagrożenia.

Tomasz Chróstny / Kalbar / PAP Prezes UOKiK jest jednym z zaledwie kilku szefów krajowych urzędów ochrony konsumentów, którzy doradzali Komisji Europejskiej przy tworzeniu nowych przepisów, mających chronić europejskich konsumentów przed wszechwładzą wielkich platform i wyszukiwarek, które - jak to określił jeden z wysokich unijnych urzędników - "są zbyt duże, by się przejmować". Michał Zieliński zapyta więc swojego gościa, czy skoro przepisy dotyczące największych wyszukiwarek internetowych już obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej, to władze w Brukseli, a nie w Warszawie mogłyby podjąć jakieś działania tak, by podobne przekłamania, jak w poniedziałek, a być może bardziej niebezpieczne, nie zdarzyły się w przyszłości.



O takim zagrożeniu wspomniał w środę na naszej antenie wicepremier i minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski mówił, że cyberkorporacja np. może kiedyś rozpowszechnić fałszywą informację o odwołaniu lotów z polskiego lotniska albo zdezorientować odbiorców mylną prognozą pogody. Ubolewał przy tym, że polskie władze na razie nie mogą zrobić wiele więcej, niż tylko załamać ręce nad wyjaśnieniem od amerykańskiego giganta, który wyznaje z rozbrajającą szczerością, że nie odpowiada za dane, które dostarcza.



Według Krzysztofa Gawkowskiego, polskie władze, by móc zapobiegać podobnym zagrożeniom, muszą dopiero wprowadzić przepisy oparte o nowe unijne regulacje zmierzające do zwalczania różnego rodzaju szkodliwego działania platform internetowych. Nasz dziennikarz zapyta więc, czy można zrobić coś już teraz i jakie będą możliwości w przyszłości.



Michał Zieliński będzie też pytał Tomasza Chróstnego o plany UOKiK-u dotyczące promowania kredytów korzystniejszych dla klientów banków, o to czy nie ma sposobu, by powstrzymać kolejne niekorzystne zmiany w cenniku na autostradzie A4 między Krakowem i Katowicami. Poprosi też swojego gościa o ocenę fenomenu nazwanego przez niektóre media "przedwyborczym cudem na Orlenie" i ewentualność wszczęcia dochodzenia w tej sprawie.

