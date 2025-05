Czy szpitale są jeszcze bezpieczne? W jaki sposób doprowadzić do tego, by nie doszło więcej do takich sytuacji, jak ubiegłotygodniowe zabójstwo ortopedy Tomasza Soleckiego w krakowskim szpitalu? Co planuje resort zdrowia, by bezpieczeństwo lekarzy, pracowników opieki zdrowotnej nie było zagrożone? M.in. o tym w poniedziałek Piotr Salak porozmawia w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 z Wojciech Koniecznym, wiceministrem zdrowia, byłym dyrektorem Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny / Jakub Rutka / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

To, co się wydarzyło w krakowskim szpitalu - atak na lekarza zakończony jego śmiercią - wstrząsnęło Polską. W ostatnich dniach doszło do kilku innych sytuacji, w których pacjenci zaatakowali lekarzy lub pracowników medycznych.

Czy szpitale są jeszcze bezpieczne? W jaki sposób doprowadzić do tego, by nie doszło więcej do takich sytuacji, jak ubiegłotygodniowe zabójstwo ortopedy Tomasza Soleckiego? Co planuje resort zdrowia, by bezpieczeństwo lekarzy, pracowników opieki zdrowotnej nie było zagrożone?

A może szpitale nie mają pieniędzy na niezbędne inwestycje, a co za tym idzie, zapewnianie ochrony dla pracowników schodzi na dalszy plan? O tym wszystkim porozmawiamy z Wojciechem Koniecznym, wiceministrem zdrowia, byłym dyrektorem Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, politykiem Polskiej Partii Socjalistycznej.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>