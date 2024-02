Wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski będzie gościem Bogdana Zalewskiego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Nasz dziennikarz w rozmowie z politykiem PSL poruszy temat rosnącej fali rolniczych protestów. Trwają one już od kilkunastu dni i nic nie wskazuje na to, by miały się szybko zakończyć.

Wiceminister Stefan Krajewski / Rafał Guz / PAP Obostrzenia unijnego tzw. Zielonego Ładu to widmo, które nęka nie tylko naszych farmerów. Ogromne koszty generowane przez tak głęboką i szeroką transformację ekologiczną mogą doprowadzić do upadku ogromnej rzeszy gospodarstw. A dochodzi do tego koszmar zalania polskiego rynku produktami rolnymi płynącymi z Ukrainy.

Co w tej sprawie robi polski rząd? Posłuchajcie wtorkowej Rozmowy o 7:00 w radiu RMF24. Zaprasza Bogdan Zalewski!

