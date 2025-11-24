Włodzimierz Czarzasty rzuca rękawice prezydentowi Karolowi Nawrockiemu? "Sprawnie i dosadnie zarysował, jak funkcjonuje państwo, za co odpowiada prezydent, rząd i marszałek. Przypomnienie prezydentowi, kto czym powinien się zajmować, bardzo dobrze, że nastąpiło. Zobaczymy, czy w Pałacu Prezydenckim właściwie odczytano komunikat" – powiedziała w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Joanna Scheuring-Wielgus.

/ Jakub Rutka / RMF FM

Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na RMF24.pl .

W piątkowym orędziu telewizyjnym marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zadeklarował, że będzie stał na straży praw parlamentu oraz demokratycznego ustroju państwa, jaki opisuje polska konstytucja. Podkreślił, że ustawa zasadnicza gwarantuje sprawiedliwość społeczną, ład instytucjonalny, pluralizm polityczny, równość obywateli wobec prawa, społeczną gospodarkę rynkową oraz powszechny dostęp do służby zdrowia, edukacji, kultury i mieszkań.

Joanna Scheuring-Wielgus w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 odniosła się do ostatnich wypowiedzi dotyczących podziału kompetencji w państwie. Podkreśliła, że jasno przedstawiono, za co odpowiadają prezydent, rząd oraz marszałek. Jej zdaniem przypomnienie prezydentowi zakresu jego obowiązków było potrzebne. Dodała, że pozostaje pytanie, czy komunikat został właściwie odebrany w Pałacu Prezydenckim.









