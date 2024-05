Bogdan Zalewski, prowadzący poranny piątkowy program w naszej internetowej stacji, zaprosił do Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 Roberta Biedronia - współprzewodniczącego Nowej Lewicy. Polityk jest deputowanym do Parlamentu Europejskiego IX kadencji i chce ponownie zostać europosłem.

Robert Biedroń / Jakub Rutka / RMF FM

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Jeszcze nie przebrzmiały echa jego głośnej wypowiedzi: "Lewica będzie walczyła o to, żeby w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego znieść zasadę jednomyślności w UE." Zdaniem Biedronia prawo weta to narzędzie do "niszczenia Unii Europejskiej od środka". Czy gość Rozmowy o 7:00 jest zwolennikiem centralizacji Wspólnoty? Czy nie ma nic przeciwko ograniczeniu polskich komptencji na rzecz brukselskiego centrum? Czy nie obawia się, że Unię Europejską zdominują największe państwa: Niemcy i Francja?

To zasadnicze tematy wywiadu. Jednak nie zabraknie także pytań o aktualną, bardzo napiętą sytuację na świecie, naznaczoną zamachem na premiera Słowacji oraz przypieczętowniem ścisłej współpracy pomiędzy Rosją Władimira Putina a Chinami Xi Jinpinga. W jakiej atmosferze może przebiegać europejska elekcja w naszym kraju 9 czerwca?

Zapraszamy do słuchania rozmowy w piątek w Radiu RMF24. Polecamy aplikację RMFOn.