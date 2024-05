Prawo i Sprawiedliwość zainaugurowało dziś w Kielcach kampanię przed wyborami do europarlamentu. "Polska musi być w Unii Europejskiej, takie są czasy, ale Polska musi być w Unii Europejskiej jako silne, dobrze rozwijające się i doganiające Zachód państwo" - mówił lider partii Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński i była premier Beata Szydło / Piotr Polak / PAP

"Musimy przywrócić Polskę na tę drogę, którą już szła"

Jarosław Kaczyński przekonywał w Kielcach, że Polska może "szybko dogonić" Zachód. To byłoby po raz pierwszy w naszej historii i my ten wielki historyczny sukces możemy odnieść - mówił. Porażkę jego ugrupowania w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych nazwał "wypadkiem przy pracy".



Musimy szybko naprawić to niedobre, smutne dla Polski wydarzenie. Musimy przywrócić Polskę na tę drogę, którą już szła - apelował Kaczyński.

Państwo musi być instytucją rozwoju, instytucją dbającą, pod wieloma względami wpływającą na rozwój, na jego kierunek, na to, by służył ten rozwój wszystkim obywatelom - wyliczał lider Prawa i Sprawiedliwości. To musi być rozwój zarówno gospodarczy, jak i społeczny. To ma być rozwój dla dobrego życia Polaków. To jest zadanie biało-czerwonej drużyny - dodał.

Ta flaga, której święto dzisiaj obchodzimy, to jest także flaga odnosząca się do sprawy równości, tej prawdziwej równości polskich obywateli, równości praw, równości szans, zabezpieczenia przed nędzą, przed niedostatkiem - podkreślał Kaczyński.

"Stawką w tym meczu jest nasza suwerenność"

Była premier Beata Szydło / Piotr Polak / PAP

Konwencja w Kielcach rozpoczęła się od wystąpienia byłej premier Beaty Szydło. Jest ona liderką listy PiS-u w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie.

Tutaj w Kielcach nasza biało-czerwona drużyna rozpoczyna ważny mecz. Stawką w tym meczu jest nasza suwerenność, jest nasz rozwój, nasze bezpieczeństwo i normalne życie w Europie - wyliczała Szydło. Zrobimy wszystko, żeby nasza biało-czerwona drużyna w tym meczu zwyciężyła. Nie zrobimy tego sami bez was - dodała.

My chcemy, żeby w Polsce ludzie mieli bezpieczne, godne życie (...). Chcemy, żeby w UE szanowano nas i żeby polskie sprawy dla polskich europosłów były tam najważniejsze - stwierdziła Szydło.

Oficjalna prezentacja liderów list PiS-u

W trakcie kieleckiej konwencji oficjalnie zaprezentowano liderów list PiS-u na wybory do europarlamentu.

W województwie pomorskim listę otwiera była europosłanka Anna Fotyga. Drugie miejsce ma były wiceminister kultury Jarosław Sellin.

W województwie kujawsko‑pomorskim "jedynkę" ma europoseł Kosma Złotowski, drugie miejsce poseł PiS, były szef Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki, a trzecie posłanka Joanna Borowiak.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik / Piotr Polak / PAP

W okręgu obejmującym województwa podlaskie i warmińsko‑mazurskie listę otwiera były wiceszef Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik. Na drugim miejscu jest europoseł Karol Karski.

W Warszawie z pierwszego miejsca wystartuje posłanka Magłorzata Gosiewska. Za nią jest były kandydat PiS-u na prezydenta stolicy Tobiasz Bocheński.

Na Mazowszu "jedynkę" otrzymał europoseł, szef Partii Republikańskiej Adam Bielan. Za nim znalazł się były szef TVP Jacek Kurski.

W okręgu obejmującym woj. łódzkie liderem jest ubiegający się o reelekcję Witold Waszczykowski. Drugie miejsce zajmuje posłanka Joanna Lichocka.

W Wielkopolsce listę otwiera prezydencki minister Wojciech Kolarski. Z drugiego miejsca startuje europoseł Ryszard Czarnecki.

Lubelską listę otwiera były minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Za nim znajduje się wieloletni europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Na Podkarpaciu "jedynkę" otrzymał były szef Orlenu Daniel Obajtek. Z drugiego miejsca startuje europosel Bogdan Rzońca.

Była premier, europosłanka Beata Szydło otwiera listę w okręgu obejmującym woj. małopolskie i świętokrzyskie. Kolejne miejsce zajmuje były wiceszef resortu spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk.

Jadwiga Wiśniewska / Piotr Polak / PAP

W woj. śląskim listę otwiera europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Na miejscu drugim jest europoseł Patryk Jaki.

W okręgu obejmującym woj. dolnośląskie i opolskie listę otwierają europosłanki Anna Zalewska i Beata Kempa. "Trójkę" ma były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poseł Michał Dworczyk.

Liderami listy w okręgu obejmującym woj. lubuskie i zachodniopomorskie są poseł do PE Joachim Brudziński i eurodeputowana Elżbieta Rafalska.