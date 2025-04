„Nie podoba mi się (deklaracja Donalda Tuska o repolonizacji gospodarki – przyp. RMF FM). Dlatego że pan premier także powiedział, że nastaje czas nowoczesnego, gospodarczego nacjonalizmu. Ja nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek nacjonalizmów, tylko jak najszerszego otwarcia gospodarki, włączania się do światowego podziału pracy” – stwierdził w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Grzegorz Kołodko.

Prof. Grzegorz Kołodko / Wojciech Olkuśnik / East News

Były wicepremier i minister finansów stwierdził, że nie jest do końca jasne, na czym deklarowana "nowoczesność" miałaby polegać. Ale jeśli po kolei coraz więcej państw w sposób oczywisty, werbalny ogłasza albo zmierza w kierunku podejścia nacjonalistycznego to jest to zły sygnał z punktu widzenia polityki gospodarczej. Tak odbieram również ten sygnał - podkreślił.

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego stwierdził, że w zapowiedziach premiera nie było konkretów.

