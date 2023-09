Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś będzie w środowy poranek gościem Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24. Nasz dziennikarz Tomasz Weryński zapyta o najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący działania polskiego państwa przed i w czasie pandemii koronawirusa.

Michał Woś / Piotr Szydłowski / RMF FM

Wygląda na to, że prokuratura będzie miała pełne ręce roboty po raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Pytanie, jakie będzie podejście do wysyłanych zawiadomień? Wszak na czele NIK stoi człowiek skonfliktowany z władzą. Czy Zjednoczona Prawica spróbuje zamieść sprawę pod dywan, tłumacząc, że to Marian Banaś mści się tuż przed wyborami?

Z Michałem Wosiem porozmawiamy też o innym problemie, z którym próbują mierzyć się na wyścigi politycy opozycji i obozu władzy. Chodzi oczywiście o ukraińskie zboże.

