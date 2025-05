"Kryzys sztabu związany z mieszkaniem Karola Nawrockiego trwał na pewno za długo. Zabrakło jasności w przekazie i był chaos komunikacyjny. Takie sprawy najlepiej zamykać od razu"- powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Krzysztof Łapiński, ekspert ds. PR i były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, pytany o to, czy w związku z aferą mieszkaniową Karol Nawrocki stracił szansę na wygranie wyborów prezydenckich? "Kandydat PiS był 'grillowany' przez kilka dni, temat mieszkania należało zamknąć jak najszybciej. Kontrkandydaci zadbali o to, by sprawa się ciągnęła, wciąż ją podbijano. Dziś w debacie też się pojawi" - dodał gość Piotra Salaka. Według Łapińskiego, sprawa mieszkania podcięła skrzydła Nawrockiemu, ale nie na tyle, by zmienić jakoś drastycznie poparcie.