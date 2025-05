„Chciałbym powiedzieć jako minister, że napiszemy ustawę o bezpieczeństwie pracowników medycznych i od tej pory bezpieczeństwo będzie zapewnione. Ale wiem jako lekarz, człowiek, który pracował na SOR, pogotowiu przez wiele lat, wiem, że to jest niemożliwe” – powiedział Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.

Wiem, jakie są sytuacje, jak one są zmienne, jak dużo może się dziać. Nie jest to zadanie dla jednego ministerstwa, jednego podpisu pod jednym dokumentem, chociaż oczywiście propozycje będą - zapewnił gość Piotra Salaka mówiąc o spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z lekarzami i ratownikami medycznymi ws. bezpieczeństwa. Dojdzie do niego dzisiaj.

