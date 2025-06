"Nie da się doraźnie rządzić krajem" – powiedział w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek. Polityk był pytany, czy jego ugrupowanie, które w sondażach przekroczyło 20 proc. poparcie, dopuszcza doraźny sojusz dla sprawowania władzy. "Jesteśmy otwarci na rozmowę ze wszystkimi środowiskami" – przyznał gość Michała Zielińskiego, dodając, że Konfederacja robi wszystko, by być jak najmocniejszym partnerem w ewentualnych rozmowach koalicyjnych. Udzielenie wotum zaufania rządowi Tuska Płaczek ocenił jako "kontynuację nieróbstwa".

Grzegorz Płaczek, poseł na Sejm X kadencji, Przewodniczący Klubu Poselskiego Konfederacja / Adam Burakowski / East News

Rozmowa rozpoczęła się od pytania o wczorajsze głosowanie ws. wotum zaufania dla gabinetu Donalda Tuska. Nikt w Konfederacji nie przyłożył wczoraj ręki do przetrwania rządu Donalda Tuska. Mamy jak najgorsze zdanie o tym rządzie - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek. Wotum zaufania dla rządu Tuska to kontynuacja nieróbstwa - podkreślił gość Michała Zielińskiego.

Oczekiwałem przez półtora roku, że będziemy zarzucani ustawami, bo przecież takie były obietnice. Tych ustaw jest naprawdę jak na lekarstwo i obawiam się, że to jest po prostu kontynuowanie pewnej agonii gospodarczo politycznej naszego kraju - dodał przewodniczący Klubu Konfederacji.

To, co się wczoraj wydarzyło, to oczywiście spektakl polityczny dla Polaków. Wynik był z góry przesądzony (...). Jestem przekonany, że głosowanie było z góry przesądzone, więc mnie osobiście nic nie zdziwiło - dodał gość RMF24. Prowadzący rozmowę zapytał czy Konfederacja, notująca w kilku ostatnich sondażach, zrealizowanych po II turze wyborów prezydenckich - coraz większe poparcie wolałaby, by doszło do przyspieszonych wyborów parlamentarnych.

Wolelibyście przyspieszone wybory, czy wolicie poczekać? Zupełnie nie patrzymy na to w ten sposób. Chcielibyśmy, by rząd w sposób odpowiedni i odpowiedzialnie prowadził swoją politykę. Dla nas kontynuowanie czegoś, co jest złe, nie jest dobrą informacją dla Polski. Jeśli coś nie jest dobrą informacją dla Polski, to w sposób naturalny nie jest to również dobra informacja dla Konfederacji - podkreślił Grzegorz Płaczek.

Polityk Konfederacji dodał, że jego ugrupowanie "ciężko pracuje na coraz wyższe poparcie". Marzeniem każdej partii, która chce spełniać swoje postulaty polityczne i realizować swój program, jest oczywiście umacnianie się na scenie politycznej, więc jeżeli będziemy dalej kontynuować tą swoją drogę, to liczymy na to, że w kolejnym rozdaniu i przy kolejnej okazji, kiedy to Polacy będą wybierać swoich przedstawicieli do parlamentu, będzie nas znacznie więcej niż obecnie - powiedział gość RMF24.

Idziemy w kierunku przejęcia władzy w naszej ukochanej ojczyźnie (...) Wiemy, że partia polityczna jest tak silna jak sondaże, jak wynik wyborczy, więc na razie mamy określony cel, a potem będziemy się zastanawiać, co dalej - przekonywał polityk Konfederacji.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele partii politycznych zostaje w pewnym momencie wobec wyboru z kim dzierżyć władzę. I zdajemy sobie sprawę, że taki moment może nadejść. Jesteśmy otwarci na rozmowę ze wszystkimi środowiskami (...). Widzimy, jak to nie gra w obecnej koalicji i nie chce popełnić tego typu błędów - powiedział Grzegorz Płaczek.

Ten rząd nigdy w mojej ocenie nie powinien był powstać, dlatego że programy wyborcze partii składowych często wykluczają i wiele razy byłem świadkiem - a siedzę w sali sejmowej obok posłów, chociażby z PSL-u - jak niektórym z tych posłów drży ręka, kiedy muszą głosować, zwłaszcza za trudnymi ustawami - przekonywał gość Michała Zielińskiego.

Na pytanie prowadzącego rozmowę o ewentualną współpracę np. z Koalicją Obywatelską, poseł Konfederacji odparł, że jego ugrupowanie "chciałoby przejąć władzę i wprowadzić realne zmiany". Mogę potwierdzić, że robimy wszystko, by być jak najmocniejszym partnerem do ewentualnych rozmów koalicyjnych w przyszłości, jeśli takie się pojawią - dodał. Nie chciałbym jednak składać żadnych deklaracji, odnośnie tego, z kim Konfederacja chciałaby w przyszłości zmieniać Polskę - dodał.

