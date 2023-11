Co zyskał premier, powołując rzutem na taśmę szefa KNF na kolejną kadencją? Co w związku z tym straciła obecna opozycja, a już wkrótce - koalicja rządząca? O to w piątek zapytamy Izabelę Leszczynę, posłankę Koalicji Obywatelskiej, która będzie gościem Rozmowy o 7:00 w RMF FM i internetowym Radiu RMF24.

Pojawią się też wątki komisji śledczych, które zapowiedział Donald Tusk. Szef PO mówił o trzech, a w jednej z nich - tej dotyczącej wyborów kopertowych - chciałby wziąć udział... Przemysław Czarnek. Czy to dobry pomysł? To pytanie na pewno padnie. Zaprasza Paweł Balinowski.



