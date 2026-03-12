Prezes Narodowego Banku Polskiego tłumaczył w środę na konferencji prasowej, jak ma być finansowany projekt "SAFE 0 proc.". Jak mówił, środki będą pochodzić z "aktywnego zarządzania posiadanym zasobem złota". "Wszystko, co powiedział prezes Glapiński (na temat finansowania armii), miało bardzo luźny związek z faktami. (...) Tych 197 mld zł na pewno nie znajdziemy w 2026 i 2027 roku" - komentowała w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej. Jej zdaniem optymistyczny scenariusz to "jakikolwiek zysk" dopiero w połowie 2027 roku. "Żadne kwoty, które wczoraj padły, nie są prawdą. Glapiński opowiadał bajki, które miały stworzyć wrażenie w słuchaczach" - mówiła.