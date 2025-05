Sławomir Mentzen popełnił błąd, idąc na spotkanie z Rafałałem Trzaskowskim? Działania Mentzena wpierają kandydata KO w wyścigu o prezydenturę? W co gra Konfederacja? Czy możliwa jest koalicja KO z Konfederacją? M.in. o to Piotr Salak zapyta Michała Wawra, posła Konfederacji, w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

Michał Wawer, poseł Konfederacji / Michał Dukaczewski / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

Nie milkną echa sobotniego spotkania Sławomira Mentzena z Rafałem Trzaskowskim. Jeden z liderów Konfederacji zaprzeczył twierdzeniom Adama Bielana z PiS jakoby "miałby być odpowiedzialny za ewentualną wygraną Rafała Trzaskowskiego".

"Bzdura. Nie ja wam wybierałem kandydata, nie ja mu prowadziłem kampanię, nie ja zbudowałem mu wizerunek niezbyt lotnego osiłka, nie ja kręciłem i zmieniałem wersję w sprawie kawalerki" - napisał w poniedziałek lider Konfederacji.



O ocenę sobotniego spotkania zapytamy Michała Wawra, posła Konfederacji, wiceprezesa Ruchu Narodowego. Sławomir Mentzen popełnił błąd, idąc na spotkanie z Rafałałem Trzaskowskim? Działania Mentzena wpierają kandydata KO w wyścigu o prezydenturę? W co gra Konfederacja? Czy możliwa jest koalicja KO z Konfederacją? M.in. o to Piotr Salak zapyta Michała Wawra, posła Konfederacji.

