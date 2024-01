Gościem Tomasza Weryńskiego w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 będzie w środowy poranek Dariusz Klimczak – minister infrastruktury. Porozmawiamy m.in. o zawartym porozumieniu z protestującymi transportowcami na granicy z Ukrainą. Zapytamy też o autostradę A4 i Centralny Port Komunikacyjny.

Dariusz Klimczak / Karolina Bereza / RMF FM

>>>SŁUCHAJ INTERNETOWEGO RADIA RMF24<<<

Jak udało się porozumieć z twardo walczącymi o swoje transportowcami? Jak doszło do tego ogromnego kryzysu na granicy z państwem, które od niemal dwóch lat toczy krwawą wojnę z Rosją? Czy porozumienie daje nadzieje na wreszcie poprawne relacje z Ukrainą? I wreszcie - czy termin 1 marca jest realny, aby do tego czasu zrealizować to, na co umówił się minister infrastruktury z protestującymi?

Porozmawiamy też o planach i priorytetach nowego szefa resortu infrastruktury. Zapytamy m.in. o autostradę A4, w tym również najbardziej drażniący kierowców odcinek Kraków-Katowice, gdzie nie widać końca remontów i podwyżek za przejazdy.

Zapytamy także o przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czy duży projekt, który zakłada olbrzymi rozwój kolei i lotnisko z prawdziwego zdarzenia ma szansę zrealizować się w Polsce?

Dariusz Klimczak w środę o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24!

