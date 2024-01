Gwiazda "Matrixa" oraz serii "John Wick"... pisze powieść. Ukaże się ona latem. Jest inspirowana komiksami autorstwa Keanu Reevesa, a do napisania książki "The Book of Elsewhere" znany i lubiany aktor zaprosił brytyjskiego autora powieści fantasy, pisarza Chinę Miéville'a.

Aktor Keanu Reeves / allison dinner / PAP/EPA

"BRZRKR" to tytuł debiutanckiego tomu komiksu autorstwa gwiazdy "Matrixa", który ukazał się w 2021 roku. Keanu Reeves wydał do tej pory już trzy tomy i właśnie zapowiedział kolejny rozdział w swojej literackiej karierze. Tym razem aktor zamierza wydać powieść.

W trakcie pracy aktor oraz pisarz China Miéville sięgnęli do świata, który Reeves nakreślił już w swoich komiksach. Miéville to brytyjski autor powieści fantasy, jeden z ulubionych autorów znanego aktora. Książka zatytułowana "The Book of Elsewhere" ma mieć premierę 23 lipca.

Kocham świat znany z "BRZRK" tak bardzo, że chciałem zgłębiać go dalej. I pomyślałem, że jednym z najlepszych sposobów na zrobienie tego jest powieść - opowiadała aktor w programie "Good Morning America". China zrobił dokładnie to, na co liczyłem. Przyszedł z klarowną strukturą tej historii i ciekawymi pomysłami na to, jak jeszcze możemy się bawić światem BRZRKR - dodał Reeves.

Wideo youtube

Co ciekawe, świat stworzony przez aktora doczeka się ekranizacji. Prawa do historii nieśmiertelnego wojownika, pół człowieka, pół boga, który został przeklęty i zmuszony do przemocy kupiła już platforma Netflix. Gwiazdą filmu ma być sam Keanu Reeves.