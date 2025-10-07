Michał Gramatyka będzie gościem Rozmowy o 7 w Radiu RMF24. Zapytamy o potencjalne odejście parlamentarzystów partii Szymona Hołowni do PSL-u i PO. Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zostanie wicepremierem? Czy lider Polski 2050 ma szanse na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców?

Michał Gramatyka / Piotr Szydłowski / RMF FM

Piotr Salak zapyta wiceministra cyfryzacji o to, dlaczego jego resort chce kupić dużego operatora telekomunikacyjnego? Czemu tylko 3 proc. firm i instytucji w naszym kraju jest gotowych na cyberzagrożenia?

