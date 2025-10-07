Setki turystów zostały uwięzione w dwóch popularnych rejonach wycieczkowych w Chinach. Powodem były gwałtowne śnieżyce. W Tybecie uratowano 350 osób z okolic Mount Everestu, trwa sprowadzanie kolejnych 200. W prowincji Qinghai ewakuowano 137 turystów. Jedna osoba zmarła z wychłodzenia.

Akcja ratunkowa na Mount Everest / HANDOUT/AFP/East News / East News

W weekend gwałtowna burza śnieżna rozpętała się nad wschodnimi zboczami Mount Everestu. W poniedziałek ewakuowano pierwszą grupę 350 turystów, którzy utknęli w obozowiskach na wysokości 4900 metrów n.p.m. Władze powiatu Tingri zapewniły im schronienie w hotelach, posiłki i opiekę medyczną.

Ratownicy pozostają w kontakcie z ponad 200 kolejnymi osobami, które - według źródeł agencji Reutera - do końca dnia we wtorek mają zostać sprowadzone do schronisk.



To była najgorsza burza śnieżna, jaką kiedykolwiek widziałem - powiedział dziennikowi "China Daily" fotograf Dong Shuchang, jeden z ewakuowanych. Dodał, że w niektórych miejscach grubość pokrywy śnieżnej sięgała metra.



Niemal w tym samym czasie do podobnego zdarzenia doszło w górach Qilian na granicy północno-zachodnich prowincji Qinghai i Gansu. W niedzielę policja otrzymała zgłoszenie o turystach uwięzionych w rejonie Laohugou. Do poniedziałku ewakuowano stamtąd 137 osób.

Jak podał dziennik "Global Times", jeden z turystów zmarł z powodu hipotermii i choroby wysokościowej. Akcję ratunkową na wysokości ponad 4000 metrów n.p.m. utrudniały nieustające opady śniegu i skomplikowany teren.



W obu regionach tymczasowo zamknięto szlaki turystyczne.



