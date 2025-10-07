Co najmniej sześcioro posłów Polski 2050 zgłosiło się do PSL-u, by rozmawiać o zmianie barw - ustalili dziennikarze RMF FM. Kolejni sondują możliwość transferu do Platformy Obywatelskiej.

Sala obrad Sejmu / Paweł Wodzyński / East News

Kryzys w partii Szymona Hołowni i jej niepewna przyszłość sprawiły, że parlamentarzyści tego ugrupowania szukają dla siebie nowego ugrupowania.

W rozmowie z reporterem RMF FM posłowie tłumaczą swoje decyzje rozczarowaniem postanowieniem Szymona Hołowni o porzuceniu własnego ugrupowania. Po drugie brakiem wiary w przyszłość tej partii.

W Polsce 2050 rozkręca się walka o władzę. Ale nie każdy wierzy, że ona da coś dobrego. Na razie jedynym oficjalnym kandydatem na szefa partii jest Ryszard Petru, który w polityce bardziej jest znany jako człowiek grający na siebie, a nie na drużynę. A to wiele dobrego nie wróży.

Inną kandydatką i faworytką do przejęcia sterów w partii jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ona z kolei - co wprost mówi chociażby Michał Kobosko - stawia na mocną rywalizację z premierem, czy wręcz konflikt.

Taka postawa może sprawić, że Polska 2050 wiele w koalicji by nie ugrała. Premier nie da etatów. Nie będzie załatwiania spraw.

To wszystko powoduje, że niektórzy posłowie widzą, że jeżeli chcą jeszcze kiedyś wejść do parlamentu, muszą zmienić barwy.