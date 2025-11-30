​W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 zapytamy Ignacego Niemczyckiego, dlaczego Belgia blokuje przekazanie zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych na pomoc Ukrainie. Poparcie Brukseli jest w tej sprawie kluczowe, ponieważ większość aktywów, które Unia Europejska chce wykorzystać, znajduje się w belgijskiej instytucji finansowej Euroclear.

Ignacy Niemczycki / Pawel Wodzynski / East News

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Zgromadzenie Narodowe Francji przyjęło rezolucję wzywającą rząd do sprzeciwienia się umowie o wolnym handlu między Unią Europejską a blokiem państw Mercosur. Polski rząd również jest przeciwny porozumieniu z państwami Ameryki Południowej. Czy po decyzji Paryża jesteśmy w stanie zbudować tzw. mniejszość blokującą?

Piotr Salak zapyta swojego gościa także o informację, którą jako pierwsze podało RMF FM: Komisja Europejska potwierdziła, że Polska wraz z pięcioma innymi krajami UE może zostać zwolniona z obowiązku relokacji migrantów w przyszłym roku. Czy to oznacza, że w kolejnych latach będziemy przyjmować migrantów?

Ministrowie kultury państw Unii Europejskiej planują przyjąć konkluzje dotyczące walki z dezinformacją i wzmocnienia niezależności mediów publicznych w ramach Europejskiej Tarczy Demokracji. Węgry zapowiedziały swój sprzeciw. Czy mimo tego jest szansa, aby zaimplementować nowe prawo?

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl , do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Słuchaj Radia RMF24>>>