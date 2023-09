Gościem Rozmowy o godz. 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 w środę będzie były prezydent RP Bronisław Komorowski. Nasz dziennikarz Tomasz Weryński zapyta m.in. o rozpędzającą się kampanię wyborczą oraz o problem dotyczące zboża ukraińskiego.

Bronisław Komorowski / RMF FM

Porozmawiamy o zdolnościach koalicyjnych po stronie opozycji. Czy jest możliwość pogodzenia interesów Lewicy z Koalicją Obywatelską, która w składzie sejmowym może mieć np. Romana Giertycha? Zapytamy też jak były prezydent widzi szansę na pokonanie Zjednoczonej Prawicy i przejęcie władzy w Polsce. Czy należy się obawiać ewentualnej koalicji PiS-u z Konfederacją?

Poruszymy też temat ukraińskiego zboża, które - wedle zapowiedzi rządzących - ma zostać zablokowane 15 września. Co to może oznaczać dla polsko-ukraińskich relacji? Czy ta blokada otworzy kolejny spór z Brukselą? Czy to już czas żeby prezydent Andrzej Duda wziął sprawy w swoje ręce?

Bronisław Komorowski w środę w RMF FM i Radiu RMF24!