Zatrzymanie dwóch duchownych i jednego byłego duchownego, a później prokuratorskie przeszukanie w kurii sosnowieckiej - to bilans wydarzeń z minionego tygodnia. Czy nie jest to dowód, że diecezja sosnowiecka powinna być "zaorana", a nie tylko "obsiania" - o to zapytamy biskupa sosnowieckiego Artura Ważnego w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF 24.