Gościem Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 będzie we wtorek europoseł i członek sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Porozmawiamy o debacie w Parlamencie Europejskim w sprawie afery wizowej w Polsce, a także o relacjach polsko-ukraińskich. Nie zabraknie też pytań o kampanię wyborczą.

Adam Bielan / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Problem polsko-ukraińskich relacji z każdym tygodniem jest coraz poważniejszy i wydaje się, że trudno będzie powrócić do niemal braterskich więzi, jakie zawiązały się po inwazji Rosji na naszych wschodnich sąsiadów. Pytanie, czy na potrzeby kampanii wyborczej konieczne było zaostrzenie języka i reakcji wobec Ukrainy? Czy nie jest to zbyt wysoka cena? Czy wobec kryzysu na linii Warszawa-Kijów państwa Europy Zachodniej doskonale wyczują dobry grunt pod interesy i ostatecznie ograją Polskę? Stawką przecież jest udział przy odbudowie Ukrainy i szeroka współpraca z państwem, które (miejmy nadzieję) wkrótce dołączy do Unii Europejskiej.

Porozmawiamy również o aferze wizowej, która przez obóz władzy jest konsekwentnie bagatelizowana. Parlament Europejski nie zechciał jednak lekceważyć tego procederu i zamierza dyskutować. Jakie stanowisko zajmą polskie władze?

Nasz gość to także członek sztabu wyborczego PiS-u, zatem nie zabraknie pytań o kampanie wyborczą, która wkroczyła już w ostatnią fazę. Czy możemy się spodziewać jakichś fajerwerków na koniec? Czy sztabowcy mają asa w rękawie?

Adam Bielan we wtorek o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24!