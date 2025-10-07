Czy Polska 2050 dostanie tekę wicepremiera? Kiedy gotowa będzie ustawa ws. związków partnerskich? Co z liberalizacją prawa aborcyjnego? Jak w praktyce wygląda praca ministra odpowiedzialnego za wdrażanie polityki rządu? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Macieja Berka, ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Zapraszamy!

Po lipcowej rekonstrukcji rządu Maciej Berek został ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Berek wcześniej pełnił funkcję ministra w KPRM odpowiedzialnego za sprawy legislacyjne. Jak w praktyce wygląda praca ministra odpowiedzialnego za wdrażanie polityki rządu? Jak idą prace nad realizacją 58 priorytetów gabinetu Donalda Tuska? Czy rząd planuje uchwalić jeszcze w tej kadencji ustawę ws. związków partnerskich? Co z liberalizacją prawa aborcyjnego?

W rozmowie nie zabraknie pytań o najważniejsze wydarzenia polityczne. Czy Polska 2050 dostanie tekę wicepremiera?

