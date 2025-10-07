Czy Polska 2050 dostanie tekę wicepremiera? Kiedy gotowa będzie ustawa ws. związków partnerskich? Co z liberalizacją prawa aborcyjnego? Jak w praktyce wygląda praca ministra odpowiedzialnego za wdrażanie polityki rządu? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Macieja Berka, ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Zapraszamy!
Po lipcowej rekonstrukcji rządu Maciej Berek został ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Berek wcześniej pełnił funkcję ministra w KPRM odpowiedzialnego za sprawy legislacyjne. Jak w praktyce wygląda praca ministra odpowiedzialnego za wdrażanie polityki rządu? Jak idą prace nad realizacją 58 priorytetów gabinetu Donalda Tuska? Czy rząd planuje uchwalić jeszcze w tej kadencji ustawę ws. związków partnerskich? Co z liberalizacją prawa aborcyjnego?
W rozmowie nie zabraknie pytań o najważniejsze wydarzenia polityczne. Czy Polska 2050 dostanie tekę wicepremiera?
Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.
Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.
Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.
Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.