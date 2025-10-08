W jaki sposób Zbigniew Ziobro odpowie na zawiadomienie komisji śledczej ds. Pegasusa do prokuratury w jego sprawie? Czy polityk skonfrontuje się z politykiem KO Krzysztofem Brejzą? Co z debatą Zbigniewa Ziobry z byłym premierem Mateuszem Morawieckim? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Zbigniewa Ziobro, wiceprezesa PiS, byłego ministra sprawiedliwości. Zapraszamy!

Zbigniew Ziobro, wiceprezes PiS, były minister sprawiedliwości / Mikołaj Poruszek / RMF24

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa złożyła zawiadomienie do prokuratury dotyczące byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Skończyły się czasy bezkarności - powiedziała szefowa komisji, posłanka Magdalena Sroka. Dotyczy to przekroczenia uprawnień (art. 231 KK) i ujawniania informacji niejawnych (art. 265 KK) przy finansowaniu zakupu systemu Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości.

W jaki sposób Zbigniew Ziobro odpowie na zawiadomienie komisji śledczej ds. Pegasusa do prokuratury w jego sprawie? Czy polityk skonfrontuje się z politykiem KO Krzysztofem Brejzą? W rozmowie nie zabraknie również pytań o działania ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka oraz o bieżące wydarzenia polityczne. Co z debatą Zbigniewa Ziobry z byłym premierem Mateuszem Morawieckim?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

