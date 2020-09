"Narzekać zawsze można, krytyka jest mile widziana, wszyscy chcielibyśmy mieć reprezentację, która wygrywa w pięknym stylu wygrywa, ale to nie jest problem tylko naszej drużyny, proszę zobaczyć, co dzieje się w naszej grupie" - tak o stylu gry biało-czerwonych w ostatnich meczach Ligii Narodów mówi Zbigniew Boniek. Gość Porannej rozmowy w RMF FM pytany o przyszłe pojedynki reprezentacji z Hiszpanią i Szwecją w Euro, podkreśla, że "nie mamy żadnych gwarancji, że będą to spotkania lepsze". Prezes PZPN uważa, że dobrze byłoby, żeby nasza piłka była bogatsza, by nasi piłkarze mogli zostawać w naszych klubach. "Puchacz, Karbownik, Jóźwiak… mogą za chwilę wyjechać do klubów zagranicznych" - zauważa Boniek.

