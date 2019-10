„Jeszcze wczoraj mieliśmy zero, czyli nie było nikogo w Sejmie, a dzisiaj będziemy mieć między 40 a 50 osób zasiadających po lewej stronie w Sejmie, wydaje mi się, że to jest sukces" -powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Zadowolony z wyniku PSL-u był też Piotr Zgorzelski: „Na pewno to jest sukces. Pamięta pan całe 4 lata, to był proces anihilacji Polskiego Stronnictwa Ludowego w parlamencie i nie tylko. Jako suwerenny klub zostaliśmy pozbawieni miejsca w prezydium Sejmu, żaden ludowiec nie miał możliwości być szefem komisji, to wszystko, co wyprawiała z nami telewizja publiczna jednak nie dało rezultatu, bo wyborcy zdecydowali inaczej” - stwierdził poseł.

