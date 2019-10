„Dziękuję wszystkim Polakom, którzy dali kolejny dowód, że potrafimy korzystać z tego święta demokracji, również tym, którzy głosowali na naszych oponentów. Warto podkreślić, że po 1989 roku tak wysokiej frekwencji nie było, i warto też podkreślić, że nie było po 1989 roku partii, która uzyskałaby tak wysoki wynik. Ponieważ funkcjonujemy w oparciu o ordynację D'Hondta, to nawet tak wysoki wynik w tym momencie nie daje 100-procentowej pewności co do tego, że będziemy mogli samodzielnie rządzić” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Joachim Brudziński, szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

Gość Roberta Mazurka został też zapytany o potencjalne rozmowy koalicyjne, gdyby PiS nie uzyskał samodzielnej większości. Jeśli będą potrzebne, to będziemy je prowadzić. Na razie zakładamy, że tych szabel w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości wystarczy do tego, żeby rząd sformułować. To też jest warte podkreślenia - proszę zwrócić uwagę na to, jaka od wczoraj jest atmosfera. W komentarzach słyszymy, że PiS właściwie wygrał, ale nie do końca - powiedział europoseł.



Robert Mazurek: Szef sztabu Koalicji Obywatelskiej.... szef sztabu PiS Joachim Brudziński. Przepraszam, ja ciągle o siódmej jeszcze.

Joachim Brudziński: Dzień dobry.

Zapatrzyłem się w te wyniki Koalicji Obywatelskiej... i stąd to nieporozumienie.

Dla nikogo nie jest tajemnicą po której stronie bije pańskie serce redaktorze.

Moje serce anatomicznie umieszczono mi po lewej stronie. Taka pomyłka anatomiczna. Nie wiem jak oni mogli to zrobić. Pańskie oczywiście bije panu po prawej. A wyniki pana bardzo cieszą, czy cieszą umiarkowanie

Ja poczekam na oficjalne, podane przez PKW. Tutaj taka jedna uwaga. Te wszystkie cząstkowe wyniki, które jednych wprowadzają w stan euforyczny, innych w stany depresyjne... chce wszystkim powiedzieć; poczekajmy na spłynięcie wszystkich wyników, z wszystkich okręgów, bo póki co to jest wróżenie z fusów.



Ale tak, czy owak, politycy muszą coś powiedzieć. Jarosław Kaczyński wczoraj mówił, że trzeba będzie się zastanowić dlaczego pomimo ewidentnych osiągnięć, pewna część społeczeństwa nas nie poparła.

Zawsze dokonuje się analizy powyborczej. Zawsze dokonuje się jej w oparciu o te ostateczne wyniki i o analizę tego, co sobie zakładaliśmy jako sztabowcy. W oparciu o te badania, które przeprowadzaliśmy. I jedna taka uwaga panie redaktorze. Bo rozpoczyna się - nawet w tym materiale, który poprzedzał naszą rozmowę - rozpoczyna się podnoszenie poprzeczki. Otóż okazuje się, że my w tej chwili jesteśmy przegranymi, bo nie osiągnęliśmy większości zdolnej do odrzucenia...

... nie, nie, nie.

... do odrzucenia, czy to weta prezydenckiego, a gdzieś tam pojawiają się głosy, że roiło nam się uzyskanie większości konstytucyjnej. Szanowni państwo, ja właściwie od tego powinienem rozpocząć. Chce każdemu podziękować, każdemu, kto poszedł na te wybory. W pierwszej kolejności oczywiście dziękuję tym, którzy poszli i zagłosowali na PiS. Ale dziękuję też tym wszystkim Polakom, którzy dali kolejny dowód, że potrafimy korzystać z tego święta demokracji. Również tym, którzy głosowali na naszych oponentów.

To jest bardzo duża frekwencja. Po raz pierwszy od 89 roku.

To warto podkreślić, że po 89 roku tak wysokiej frekwencji nie było. I warto też podkreślić panie redaktorze, że nie było partii po 89 roku - jeżeli wyniki się potwierdzą - która uzyskałaby tak wysoki wynik.

