„Na pewno nie będziemy przeciw (ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE), zgłosimy swoje poprawki i zobaczymy, co się w Sejmie wydarzy we wtorek” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. „Chcemy przedstawić projekt ustawy gwarancyjnej, gdzie znajdą się różne elementy zabezpieczające te pieniądze” – dodał. Siemoniak tłumaczył także, że w grudniu jego partia deklarowała poparcie dla Krajowego Planu Odbudowy, gdyż „nikt nie przypuszczał, że żadnego dialogu z rządem nie będzie”. Na uwagę, że Lewica jednak prowadziła rozmowy, wiceprzewodniczący PO podkreślił, że „to nie był dialog z całą opozycją”. „Ja uważam, że nawet jeśli Lewica miała zaproszenie do premiera, to liderzy powinni powiedzieć: panie premierze, poczekajmy dwie godziny, doprosimy resztę opozycji i samorządowców. Tak się nie stało i stąd mamy taką sytuację” – powiedział Siemoniak.

W czwartek podczas Rady Krajowej PO w Rzeszowie lider partii Borys Budka powiedział, że jego formacja jest po to, by "zablokować zarówno ten brunatny, jak i ten czerwony ekstremizm". Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak stwierdził, że te hasła nie odnosiły się do rządu i Lewicy.

Ja słuchałem słów Borysa Budki z 6,5 metra i nie odniosłem ich ani do dzisiejszej Lewicy, ani do rządu - powiedział Siemoniak. Podkreślił także, że w dyskusji o decyzji Lewicy dotyczącej współpracy z rządem nad Krajowym Planem Odbudowy nie powinny padać obraźliwe słowa. Ja uważam, że Włodzimierz Czarzasty zrobił błąd, ale nie mam żadnej potrzeby, żeby go obrazić albo jego środowisko, bo wiem, że za 2-3 miesiące będziemy o czymś innym rozmawiali i taka polityka jednodniowych ciosów jest fatalna. Dotyczy to nie tylko relacji w opozycji - mówił wiceprzewodniczący PO.

Siemoniak: Popieranie Konrada Fijołka to element pracy Trzaskowskiego

Borys Budka stoi na czele Platformy. Wygrał wybory rok temu. Rafał Trzaskowski nie kandydował, poszedł inną drogą. Zdecydowanie ciężko pogodzić kierowanie partią z byciem prezydentem Warszawy. To jest jego "full time job", temu się poświęca - mówił Tomasz Siemoniak w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM.

Robert Mazurek zapytał swojego gościa, co Rafał Trzaskowski robił w Rzeszowie i w Kańczudze, skoro praca prezydenta stolicy to jego "full time job"? Elementem tego "full time jobu" jest jego poparcie dla Konrada Fijołka w Rzeszowie. Bo samorządowcy wspierają swojego kandydata - odpowiedział Siemoniak. Prezydent Warszawy, samorządowcy, marszałkowie to też są politycy lokalni, którzy uczestniczą w różnych przedsięwzięciach i naprawdę niczego złego nie ma w tym, że Trzaskowski czy Dulkiewicz są w Rzeszowie - uzasadniał obecność Trzaskowskiego na Podkarpaciu wiceprzewodniczący PO.

W programie padło też pytanie o zbiórkę podpisów pod likwidacją TVP Info. Ile głosów w tej sprawie zebrał Tomasz Siemoniak? Jeszcze nie zbierałem i nie uruchomiliśmy tego zbierania. Czekamy na rejestrację komitetu - odpowiedział poseł.