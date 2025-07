"Ten parlament dotrwa do końca kadencji, jestem o tym przekonany" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM senator Grzegorz Schetyna, twierdząc, że "karpie nie powinny głosować" za wcześniejszą Wigilią. W ten sposób odniósł się do sytuacji rządowych koalicjantów KO.

Będzie komasacja ministerstw. Będą większe ministerstwa. Niektóre ministerstwa znikną. Ministerstw będzie mniej, ale to nie będzie radykalna zmiana - ogłosił Schetyna, dodając, że premierem pozostanie Donald Tusk. Tak senator skomentował sprawę rekonstrukcji rządu, ogłaszanej od miesięcy.

Senator tłumaczył, że obecna konstrukcja rządu wynika z systemu, który ustanowiło jeszcze Prawo i Sprawiedliwość. PiS rozbuchał rząd, a my mówimy o komasacji ministerstw - stwierdził.

Polityk uważa, że koalicjanci dogadają się, pomimo różnic.

Ufam marszałkowi Hołowni. Wierzę, że wyciągnie wnioski z tego, co stało się kilka tygodni temu i zacznie prowadzić politykę w sposób bardziej koalicyjny - ocenia Schetyna. Jego zdaniem dla obecnego rządu nie ma alternatywy.

Koalicja przetrwa. Nie ma alternatywy. Rząd techniczny, to rząd mniejszościowy. To poważne zagrożenie dla całej procedury funkcjonowania koalicji demokratycznej. To oznacza przyspieszone wybory - dodaje.

Odpowiadając na pytanie Tomasza Terlikowskiego, dodał: Karpie nie powinny głosować za przyspieszoną Wigilią - stwierdził Schetyna, odnosząc się do nie najlepszych sondażowych notowań koalicjantów rządowych KO.

Jego zdaniem każda próba wejścia w sojusz z PiS, skończy się dla innych partii tragicznie. To pocałunek śmierci - mówił senator.

Z drugiej strony, Schetyna przyznał, że o ile ceni Michała Kamińskiego (PSL) jako obserwatora sceny politycznej, o tyle w ostatnim czasie "dystansuje się od jego aktywności". KO domaga się odwołania Kamińskiego z funkcji wicemarszałka Senatu, ale ludowcy odrzucają taką możliwość.

Rząd uzna wyniki wyborów prezydenckich?

Grzegorz Schetyna kategorycznie zaprzeczył plotkom o tym, że koalicja rządząca spróbuje sabotować zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP.

Myślę, że Donald Tusk spotka się z Karolem Nawrockim na zaprzysiężeniu 6 sierpnia - informuje Schetyna, dodając, że liczy na współpracę między kancelarią głowy państwa i szefem rządu.

