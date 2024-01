"Nie sądzę, że dojdzie do użycia siły. Do środy sprawa zostanie rozwiązana" - tak Marek Sawicki komentuje słowa Mariusza Kamińskiego, który w Porannej rozmowie w RMF FM powiedział: "Tylko przemoc fizyczna wobec mojej osoby uniemożliwi mi wzięcie udziału w głosowaniach". Nawiązując do dzisiejszych konsultacji marszałka Sejmu Szymona Hołowni i prezydenta Andrzeja Dudy, gość Rozmowy w południe w RMF FM i internetowym Radiu RMF24, stwierdził: "Jestem przekonany, że do środy będzie konsensus".