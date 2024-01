73-letni mieszkaniec gminy Kruklanki zmarł z wychłodzenia. O dramatycznym zdarzeniu informuje policja w Giżycku w woj. warmińsko-mazurskim. Mężczyzna został znaleziony w śnieżnej zaspie.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

73-letni mężczyzna został znaleziony w zaspie śnieżnej niedaleko swego domu w niedzielę. Dwa dni wcześniej, w piątek powiedział rodzinie, że wychodzi do sąsiada. Jednak do niego nie dotarł.

Rekord zimna

Minionej nocy temperatura w Olsztynie spadła do -20 st. C.

Na Suwalszczyźnie zwanej polskim biegunem zimna było - 19,4 st. C, ale jak mówią synoptycy, temperatura odczuwalna wyniosła jeszcze więcej -28 st.

Z ostrzeżenia IMGW wynika, że na terenie północno-wschodniej Polski silny mróz jest prognozowany do środy. Termometry mogą wskazywać od -25 do - 15 stopni.

Apel policji

Policja apeluje, by w mroźne dni w sposób szczególny interesować się osobami w kryzysie bezdomności, samotnymi i starszym.

Funkcjonariusze z Olsztyna poinformowali o dwóch mężczyznach, którym groziło wychłodzenie. 63-letni, bezdomny mężczyzna spał w wiacie śmietnikowej na jednym z osiedli. Został odwieziono do schroniska. Inny bezdomny 43-latek nie chciał opuścić autobusu komunikacji miejskiej. Ponieważ był pijany, policjanci odwieźli go do izby wytrzeźwień. Z kolei w Bartoszycach po zgłoszeniu od świadków policjanci interweniowali wobec mężczyzny, który zasnął na ławce.