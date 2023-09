"To, czym żyją ludzie w Pajęcznie, Złoczewie czy Pabianicach to kwestie bezpieczeństwa. Ludzie obawiają się tego, co może przyjść zza wschodniej granicy. Wszystko, co osłabia nasze myślenie o bezpieczeństwie, martwi tych ludzi" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, pytany o to, czy na przedwyborczych spotkaniach mieszkańcy jego okręgu pytają go o ostro krytykowaną przez obóz władzy "Zieloną granicę" Agnieszki Holland. Przyznał jednocześnie, że na film "z różnych powodów" się nie wybiera.