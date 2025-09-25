"Na pewno pan prezydent podejmie taką decyzję, by Polacy nie mieli wysokich rachunków za prąd. O tym zawsze mówił i będzie się tego trzymał" - zapewniał w Porannej rozmowie w RMF FM Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. A co z 800 plus dla Ukraińców? "Nie ma żadnych wątpliwości, że prezydent swoim wetem zmusił rząd do pracy i ograniczył świadczenia dla Ukraińców, których nie ma w Polsce, ale czasami bywają, nie pracują i nie płacą podatków. (...) 800 plus będzie doszczelnione, nie tylko dla Ukraińców, ale i dla wszystkich cudzoziemców" - dodał.

Wideo youtube

Tomasz Terlikowski dopytywał w Porannej rozmowie w RMF FM, czy faktycznie będzie podpis prezydenta pod ustawą o 800 plus dla Ukraińców.

Zbigniew Bogucki odpowiedział, że "wszystko jest na stole i to bardzo delikatna sprawa".

Pamiętajmy, że ta ustawa jest tylko na sześć miesięcy, do marca. I w zakresie 800 plus, i w zakresie świadczeń zdrowotnych mamy do czynienia z "nicnierobieniem" ze strony rządu. Teraz te dwie kwestie zostały doszczelnione. (...) Jak słyszę, że rząd nad czymś pracuje, mam duże wątpliwości - stwierdził.

Kolejne kroki ws. Rosji

Dalej Tomasz Terlikowski pytał szefa Kancelarii Prezydenta, czy w związku z dronami nad Europą będziemy Rosji tylko grozić, czy w końcu przejdziemy do czynów?

Zdaniem Boguckiego konieczne jest wypracowanie "poważnej i jednolitej odpowiedzi całego sojuszu" - jako Polska musimy mieć też "jasne stanowisko państw sojuszu".

Wiem jedno: jeżeli będzie jasność, determinacja i konsekwencja po stronie sojuszu, to będzie to jasny i czytelny sygnał dla Rosji. Konsekwencja musi być nie tylko w wymiarze militarnym, ale i w wymiarze gospodarczym. A tutaj mamy duży problem, bo nie ma żadnych ruchów jeśli chodzi o zamrożone aktywa rosyjskie, a to byłoby bolesne dla Putina i Rosji. Te aktywa można by było odmrozić i (...) przeznaczone na dozbrojenie NATO i wschodniej flanki, ale także na pomoc Ukrainie - podkreślił.

Zbigniew Bogucki premierem w kolejnej kadencji?

Prowadzący zadał gościowi pytanie od jednego z słuchaczy: czy chciałby być premierem w kolejnej kadencji. Bogucki stwierdził mówił, że "każdy ma jakieś ambicje i chciałby sprawować ważne funkcje, ale do tego trzeba dorosnąć".

Myślę, że jestem na takim etapie mojego życia i zawodowych zajęć, że bardzo wiele wciąż się uczę. (...) Polityka to jest gra drużynowa, jeżeli ktoś to rozumie to może zajść daleko. Jeżeli nie rozumie, może być bardzo efektownym aktorem jednego sezonu. Ja bym chciał być na scenie politycznej dłużej niż jeden sezon. Ambicje trzeba mieć, ale realizować je w sposób odpowiedzialny i grać w drużynie. (...) Najpierw Prawo i Sprawiedliwość musi wygrać wybory, (...) a prezydentura Karola Nawrockiego - spełnić nadzieje. To jest najważniejsze - odpowiedział.

Snusy Karola Nawrockiego

Kolejny słuchacz zapytał o snusy prezydenta, które wciąż budzą ogromne emocje. Niedawno Karol Nawrocki przyłapany został w siedzibie ONZ na korzystaniu z woreczków nikotynowych. Zdaniem Zbigniewa Boguckiego to "burza w szklance wody".

To nie jest substancja, która jest zabroniona. To nie są narkotyki ani dopalacze, jak próbowano oszukiwać w czasie kampanii wyborczej. To są saszetki nikotynowe, które dostępne są w wielu punktach.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

/ Piotr Mazur / RMF FM

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.