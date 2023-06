"W Parlamencie brakuje liberalnej, twardej oferty, co powoduje, że część wyborców głosuje na Konfederację" - mówił Ryszard Petru w Porannej rozmowie w RMF FM. Były szef Nowoczesnej uważa, że z nim opozycja w Polsce byłaby silniejsza. Stawia jednak pewne warunki.

Gościem Roberta Mazurka będzie Ryszard Petru / Piotr Szydłowski / RMF FM

Petru ogłosił w środę zamiar kandydowania do Senatu z własnego komitetu wyborczego w jednym z warszawskich okręgów i to mimo tego, że jego partia uczestniczy w tzw. pakcie senackim. Czy Ryszard Petru występuje przeciwko paktowi senackiemu i Nowoczesnej? - pytał swojego gościa Robert Mazurek.

Uważam, że wzmacniam pakt senacki. Kluczową kwestią dla opozycji jest, żeby zmobilizować jak największą liczbę wyborców i tak naprawdę, dotychczas nie udawało się zmobilizować na tyle dużo wyborców, żeby wygrać z PiS i Konfederacją razem wziętymi. Rozmowy w sprawie paktu trwają. Trzeba zbudować formułę nie tylko do Sejmu, ale do Senatu też w taki sposób, aby wygrać nie tylko Senat, ale i Sejm i Senat - tak żeby stworzyć rząd - odpowiadał gość RMF FM.

Polityk zamierza kandydować z okręgu, gdzie jest już kandydatka - senator Barbara Borys-Damięcka z PO - zaznacza prowadzący.

Jesteśmy w trakcie rozmów paktu senackiego. One się nie zakończyły i długo jeszcze będą relatywnie trwały. No i trzeba się starać dogadać. Deklarowałem, że jestem skłonny się dogadać z paktem senackim, ale uważam, że kluczem nie może być zasada, że pakt senacki poustawiamy według jakichś kryteriów partyjnych. Chodzi o to, żeby maksymalizować wynik i nieskromnie powiem, że reprezentuję elektorat liberalny gospodarczo, który dzisiaj nie jest reprezentowany ani w Sejmie, ani w szeroko rozumianym Senacie. A w tamtym okręgu (z którego zamierza startować - przyp.red.), to był oczywiście 2015 rok, ale 130 tysięcy głosów prawie zdobyłem, a w niektórych dzielnicach wygrywałem - tłumaczył polityk.

Robert Mazurek pytał też dlaczego Ryszard Petru startuje w ramach własnego komitetu, chociaż deklarował wcześniej, że był skłonny wziąć udział w ustaleniach paktu senackiego.

Będę startował z własnego komitetu po to żeby żadna partia polityczna nie miała problemu, że postulaty, które zgłaszam szkodzą jej wizerunkowi. Dzisiaj problem KO jest taki, że zgłasza postulaty, które wspierają w pewnym sensie te postulaty socjalne PiS. KO mówi "800+ tak", a ja mówię "800+ nie", tylko z kryterium dochodowym. I te duże oszczędności przeznaczmy na ochronę zdrowia, czy naukę. To jest inny program gospodarczy, ale zróbmy tak żebyśmy zmaksymalizowali liczbę wyborców, a nie maksymalizowali liczbę miejsc partyjnych - odpowiada Petru.

Oprócz startu w wyborach do Senatu, Petru ogłasza chęć powrotu na fotel lidera Nowoczesnej.

To rzeczywiście może stawiać niektórych w niekomfortowej sytuacji. Uważam, że dzisiajopozycja miałaby więcej poparcia, gdyby Nowoczesna realizowała postualty gospodarcze, które ma w programie i o których głośno mówiła. Oczywiście wiadomo, że one w sejmie nie przejdą bo jest tam taka a nie inna większość, ale brakuje liberalnej twardej oferty w polskim parlamencie, co powoduje że część wyborców głosuje na Konfederację, która - jestem przekonany - jest skłonna zrobić koalicję z PiS - wyjaśnił polityk.

Pytanie jednak, czy Ryszard Petru jest w partii mile widziany. Obecny szef Nowoczesnej, Adam Szłapka zapowiedział, że zawiesi Petru w prawach członka za "samowolę".

To jest specyficzna forma uprawiania demokracji w sytuacji kiedy pakt senacki jest dyskutowany i kiedy zgłaszam chęć przejęcia przywództwa w partii, ale zostawmy to na boku, bo dziś najważniejsi są wyborcy - mówi gość radia.

Marsz 4 czerwca i stosunek do Donalda Tuska

Ryszard Petru zadeklarował na antenie RMF FM, że weźmie udział w marszu 4 czerwca. Polityk nie chce jednak spekulować, ile osób pojawi się na wydarzeniu.

Robert Mazurek zapytał, o to czy Donald Tusk jest populistą. Nawiązał w ten sposób do obietnicy podniesienia świadczenia 500+ o 300 złotych przez PiS i deklaracji PO, że nie tylko poprze ten wniosek, ale że należy to świadczenie rewaloryzować jeszcze przed wyborami. Petru powiedział we wtorek, że pomysł podwyżki 500+ to najprostszy sposób to najprostszy sposób, by utrzymać inflację i że to język populizmu.