Gościem piątkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie związana z Partią Razem posłanka klubu Lewicy Paulina Matysiak. Porozmawiamy z nią między innymi o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Czy otrzymała odpowiedź na swą niedawną interpelację, w której pytała premiera Donalda Tuska o niekorzystne dla CPK ekspertyzy prawne? Czy budowa CPK może oznaczać „śmierć dla Okęcia”, jak twierdzi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski?

Paulina Matysiak / Piotr Szydłowski / RMF FM

Zapytamy ponadto o kwietniowe wybory samorządowe. Kto jest winny temu, że nie doszło do porozumienia Lewicy z KO w tej sprawie - Donald Tusk i jego ambicje, czy Partia Razem? Taką sugestię również sformułował ostatnio prezydent stolicy.

Tematem rozmowy będą także zmiany w prawie aborcyjnym. Czy Partia Razem, czy szerzej - Lewica byłaby skłonna poprzeć ideę referendum w tej sprawie, gdyby się okazało, że nie ma szans na uchwalenie ustaw liberalizujących obecne przepisy?

