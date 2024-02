Prezydent Andrzej Duda wykazał otwartość na nasze propozycje dotyczące "resetu konstytucyjnego" - poinformował lider Konfederacji Krzysztof Bosak po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. O planowanym spotkaniu Dudy z Bosakiem poinformował dziś w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastalerek.

Prezydent Andrzej Duda, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (L) oraz przewodniczący Klubu Poselskiego Konfederacji Stanisław Tyszka / Paweł Supernak / PAP

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie wicemarszałka Sejmu, lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka oraz przewodniczącego klubu Konfederacji Stanisława Tyszki z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematem rozmowy była kwestia "resetu konstytucyjnego".

Bosak: Prezydent wykazał otwartość

Bosak na konferencji prasowej po spotkaniu powiedział, że rozmowa z prezydentem dotyczyła przygotowania poprawek do konstytucji, które "zakończą chaos w państwie, wzajemne negowanie składów naczelnych ciał konstytucyjnych takich jak Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa".

Podkreślił, że Konfederacja proponuje w tym celu powołanie "forum złożonego z prawników", którzy pracowaliby nad propozycjami przedstawionymi przez Konfederację i inne partie.

Spotkanie oceniamy jako dobre, konstruktywne. Pan prezydent wykazał otwartość na nasze propozycje. (...) Zapowiedział, że jeżeli uda nam się doprowadzić do powołania takiej grupy roboczej, to również deleguje do takiego forum swojego przedstawiciela - powiedział wicemarszałek.

Bosak o "resecie konstytucyjnym"

Bosak zaznaczył, że do "resetu konstytucyjnego" potrzebne jest osiągnięcie kompromisu i uzgodnienie poprawek do konstytucji, które potem zostaną przyjęte przez Sejm większością konstytucyjną, by "przywrócić uznawanie konstytucyjne TK, SN i KRS przez wszystkie siły polityczne".

Tyszka podkreślił, że prezydent podczas spotkania zgodził się, że "do tego resetu konstytucyjnego prędzej czy później powinno dojść". Dodał, że Konfederacja obawia się działań pozorowanych ze strony innych partii. Jak podkreślił, zależy mu na realnej woli kompromisu na poziomie konstytucyjnym i otwartej rozmowy między wszystkimi siłami politycznymi "niekoniecznie w obecności kamer".

Proponowany przez Konfederację "reset konstytucyjny" polega na wprowadzeniu poprawek do Konstytucji. Chodzi o "wyzerowanie" składów Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego i wybranie ich na nowo lub rozszerzenie składów tych organów.

Prezydent zaprosił Bosaka do Pałacu

O planowanym spotkaniu Andrzeja Dudy z Krzysztofem Bosakiem poinformował dziś w Porannej rozmowie w RMF FM szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.

Prezydent dziś na godzinę 11 zaprosił Krzysztofa Bosaka do Pałacu Prezydenckiego. Odbędzie się takie spotkanie. Drzwi Pałacu są otwarte. Krzysztof Bosak zwrócił się na piśmie o takie spotkanie - mówił Mastalerek.

Gość RMF FM był pytany, czy reset konstytucyjny jest możliwy. Wydaje mi się, że do tego nie dojdzie. Nie zależy na tym obecnej władzy i nie będą chcieli tego robić - mówił Mastalerek. Oni potrzebują paliwa na najbliższe wybory, na najbliższe kampanie. I uważam, że Krzysztof Bosak ma dobre pomysły, przyświecają mu szczytne idee. Natomiast nie będzie zainteresowania ze strony obozu władzy - dodał szef gabinetu prezydenta.