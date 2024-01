"Myślę, że jeżeli jutro mielibyśmy posiedzenie Sejmu, to doszłoby do bijatyki, dlatego to poparłem. Uważam, że dość mamy gorszących scen, które obywatele oglądają. Uważam, że poziom emocji jest taki, że doszłoby do bijatyki pomiędzy posłami PiS-u a strażą marszałkowską i próby wprowadzenia siłowo posłów Kamińskiego i Wąsika na salę. Natomiast straż marszałkowska miałaby polecenia od marszałka Sejmu, aby ich nie wpuścić" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu, Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Bosak: Myślę, że gdyby jutro było posiedzenie Sejmu, doszłoby do bijatyki Michał Dukaczewski, Piotr Szydłowski / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bosak: Myślę, że gdyby jutro było posiedzenie Sejmu, doszłoby do bijatyki

Gość RMF FM był pytany także o sprawę Mariusza Kamińskiego. Uważam, że prezydent miał prawo zastosować prawo łaski, działając na bazie konstytucji i ma prawo oczekiwać, że to postanowienie o ułaskawieniu działa - mówił. Jak dodał, w tej sprawie w Polsce jest spór konstytucyjny i ustrojowy.

Mamy sprzeczne ze sobą orzeczenia SN, orzeczenia TK, wyroki sądów, mamy prezydenta, który zastosował prawo łaski, które jest nierespektowane przez sądy i marszałka Sejmu - zaznaczył. Mamy dwa orzeczenia Sądu Najwyższego - najświeższe, uchylające postanowienie marszałka Szymona Hołowni, które marszałek zdecydował się zignorować - tłumaczył.

Mówi pan o izbie kontroli nadzwyczajnej, która nie jest uznawana za sąd przez TSUE - zauważył prowadzący rozmowę Piotr Salak.

To może przeszkadzać przy wykonywaniu prawa europejskiego, bo TSUE ma zastosowanie przy prawie europejskim. I TSUE to co zrobił, to odrzucił pytanie prejudycjalne zadane przez jednego z sędziów izby kontroli nadzwyczajnej. Za tą nowomową unijną kryje się to, że TSUE nie chce rozpoznawać części polskiego SN jako organu walnego przy stosowaniu prawa unijnego. Natomiast to nie jest zagadnienie z zakresu prawa unijnego, to jest zagadnienie z zakresu prawa publicznego polskiego - tłumaczył.

Dzisiaj podczas prezydium Sejmu, kiedy zapytałem marszałka Sejmu co z orzeczeniami SN uchylającymi postanowienia o wygaszeniu mandatów, właściwie nic nie usłyszałem. To mnie zdziwiło. Poza tym, że marszałek czeka na jutrzejsze orzeczenia, co jest kuriozalne, bo będziemy mieć w sprawie dwóch odwołań cztery - jak się wszyscy spodziewamy - sprzeczne orzeczenia - zaznaczył.

"Potępiam działanie panów Kamińskiego, Wąsika"

Czy w pałacu prezydenckim chronią się przestępcy? - pytał Piotr Salak.

Mamy wyrok sądu, więc tak długo póki ten wyrok nie zostanie uchylony, to on jest ważny. (...) Nie wiem, czy oni się chronią, natomiast jeśli przebywają, to są osobami skazanymi - odpowiadał poseł Konfederacji.

Czy prezydent w ten sposób łamie prawo? Ja myślę, że prezydent w swojej opinii w ten sposób staje na straży konstytucji. (...) Jeżeli uważa, że jego ułaskawienie jest w mocy, to ja rozumiem argumenty prezydenta. Żeby było jasne - ja potępiam działanie panów Kamińskiego, Wąsika. Ja uważam, że oni działając jako szefowie CBA wiele lat temu dopuścili się rzeczy, kierowali rzeczami, do których nie mieli upoważnienia ustawowego. Wedle tej wiedzy, którą mamy publicznie z mediów - moja opinia jest taka, że oni złamali prawo. Natomiast niezależnie od tego - złamali prawo, słusznie zostali osądzeni a prezydent miał prawo ich ułaskawić - podkreślał Bosak.

Co zatem wydarzy się jutro? Czym się będzie zajmował SN? To jest bardzo ciekawe. Moim zdaniem zachowanie sędziego (Piotra) Prusinowskiego, który postanowił, że sobie osądzi sprawę już osądzoną - mimo że zgodnie z ustawą o SN ona należy do izby spraw publicznych - to jest zwykły akt sędziowskiej anarchii. Podobnie jak umawianie się z marszałkiem Sejmu na przejęcie dokumentów - mówił Bosak.

"Proponujemy tzw. reset konstytucyjny"

Zdaniem wicemarszałka Sejmu, w tej chwili wzięły górę emocje polityczne. Mamy pół sceny politycznej, która dyszy nienawiścią do tych dwóch panów, bo są symbolem tego, co było złe w rządach PiS, co nam się wszystkim nie podobało. Ja np. bardzo negatywnie oceniam kierowanie ministerstwem spraw wewnętrznych i służbami przez nich i uważam, że te emocje powodują, że teraz każdy się chwyta byle jakiej interpretacji prawa, choćby i szczątkowej, która pozwala nie uznawać SN, TK, powołać się na TSUE tylko po to, żeby ich wsadzić do więzienia - uważa.

Jak z tego wyjść? Jest kilka sposobów. Najprostszy, gdyby sąd i marszałek Sejmu uznali ten akt postanowienia prezydenta o ułaskawieniu - odpowiadał.

Jak stwierdził, "to już jest kryzys konstytucyjny". My w Konfederacji proponujemy tzw. reset konstytucyjny, tzn. żeby siły polityczne usiadły, dogadały się ze sobą i wyzerowały składy SN i TK w drodze kompromisu przyjętego praworządnie, czyli poprzez poprawkę do konstytucji - wyjaśniał gość RMF FM.