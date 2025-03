"Musimy poprawić komunikację i wsparcie dla nauczycieli, żeby wiedzieli, że prace domowe nie są zabronione, tylko nie są obowiązkowe" - mówi minister edukacji Barbara Nowacka w Porannej rozmowie w RMF FM. "Prace domowe nauczyciele mogą zadawać i bardzo często je zadają. Mogą je sprawdzić, ale nie musi to być ocena cyfrowa, mogą to być inne narzędzia, a nauczyciele mają ich mnóstwo" - dodaje gość Tomasza Terlikowskiego.

Wideo youtube

Mija rok od kiedy obowiązują przepisy ograniczające zadawanie prac domowych w podstawówkach.

W klasach 1-3 prace domowe jak są, tak były. Lektura w ogóle nie jest wliczana jako praca domowa. Nauczyciele zadają lekturę, omawiają lekturę i dzieci znają lekturę - zaznacza Nowacka.

Jak zapowiada minister edukacji, prawdopodobnie we wrześniu tego roku ruszy ewaluacja, jakie skutki przyniosły zmiany w pracach domowych. Będziemy pytać nauczycieli, będziemy pytać uczniów i będziemy pytać rodziców - wyjaśnia Barbara Nowacka.

Gość Tomasza Terlikowskiego przyznaje jednak, że należy wzmocnić komunikację z nauczycielami, tak by wiedzieli, co to znaczy dobrowolne prace domowe.

Ankieta Jaką ocenę – w szkolnej skali 1-6 - wystawiasz koncepcji braku zadań domowych dla uczniów? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jaką ocenę – w szkolnej skali 1-6 - wystawiasz koncepcji braku zadań domowych dla uczniów? 1 76% 2 8% 3 2% 4 2% 5 3% 6 9%

głosów: 774

Artykuł jest w trakcie aktualizacji

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka / Marcin Suchmiel / RMF24

