Gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Michał Wójcik, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy m.in. o decyzji sądu, który nie zgodził się na aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przewodnicząca sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka już zapowiedziała apelację w tej sprawie.

Z Michałem Wójcikiem porozmawiamy też o kampanii prezydenckiej i marszach organizowanych przez dwie największe partie. Czy to ma być sposób na ożywienie kampanii? Czy wspólne rządy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji to political fiction czy realny scenariusz? Czy Andrzej Duda gra na zwycięstwo Sławomira Mentzena w wyborach prezydenckich?

Z wiceprezesem PiS poruszymy również kwestię granic politycznego hejtu.

