Szef kancelarii premiera był także pytany o kandydatury PiS na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zgłosiliśmy trzech dobrych kandydatów i wszystkie osoby spełniają warunki, aby zostać sędziami - mówił Michał Dworczyk.

Podkreślił, że jego zdaniem Stanisław Piotrowicz jest właściwym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Według mojej wiedzy nie zrobił niczego takiego, co skreślałoby go z funkcjonowania w życiu publicznym - powiedział.

Pytany z kolei o Krystynę Pawłowicz, Dworczyk powiedział, że "ma obowiązek być bezstronnym sędzią i mam przekonanie, że się z tego wywiąże".

Robert Mazurek: To smutny dzień: Donald Tusk nie kandyduje. Czy to już koniec jego kariery politycznej?

Michał Dworczyk: Wydaje się, że w Polsce tak, natomiast na pewno Donald Tusk ma różne ambicje międzynarodowe. Jak będzie je realizował i czy uda mu się je zrealizować - o tym przekonamy się wkrótce.

A ten uśmiech to właśnie dlatego?

Nie. Uśmiech dlatego, że patrząc na pana redaktora, zawsze wszyscy się uśmiechają, w związku z tym staram się...

Rozumiem, można się powyśmiewać.

...wpisać w ten trend. Ale jeśli chodzi o Donalda Tuska: no cóż, Donald Tusk podjął chyba jedyną racjonalną decyzję, rezygnując z kandydowania. Jego ostatnie aktywności i angażowanie się na forum polityki polskiej przynosiły tylko straty środowiskom, które próbował wspierać. W związku z tym uznał, że nie warto ryzykować konfrontacji z Andrzejem Dudą, i zrezygnował.

Być może tak było, być może inne powody przeważyły - prawda jest taka, że to rzeczywiście jeden z ostatnich takich liderów, którzy towarzyszyli nam w polityce przez ostatnie 30 lat.

Bez wątpienia ważna postać w polskiej polityce ostatnich 30 lat. Zapisał się w niej niestety niezbyt pozytywnie.