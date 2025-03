"W RARS-ie działy się patologiczne rzeczy (...). RARS dokonała zakupu żywności humanitarnej dla Ukrainy. Korzystano z pośrednika, który zawyżył koszty w ten sposób, że agencja zapłaciła prawie 200 proc. więcej niż koszty, które on poniósł w związku z tym zakupem. Nie zachowano konkurencyjności (...). Przykładem niegospodarności jest też wynajęcie i przechowywanie płynów dezynfekcyjnych za 4 tys. i zmiana podmiotu na inny, za który płacono już nie 4 tys. miesięcznie, ale 200 tys. zł. To trwało 8 miesięcy" - powiedział prezes NIK Marian Banaś w Porannej rozmowie w RMF FM. Poinformował, że będą w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury.

Marian Banaś: Będą zawiadomienia do prokuratury ws. RARS-u i GetBack Mikołaj Poruszek / RMF FM

Afera RARS. Niegospodarność? Kurupcja?

Na godz. 8:00 zaplanowane było przesłuchanie premiera Mateusza Morawieckiego w Najwyższej Izbie Kontroli. Polityk Prawa i Sprawiedliwości został wezwany w charakterze świadka. Chodzi o nieprawidłowości m.in. w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

W trakcie Porannej rozmowy w RMF FM premier Mateusz Morawiecki stawił się w NIK. Tomasz Terlikowski zapytał Mariana Banasia o szczegóły przesłuchania.

Chodzi o RARS, ale nie tylko. To kilka obszarów, w których prowadziliśmy kontrole. To PFR i afera GetBack. To są obszary, gdzie wątek pana premiera się przejawia. Chcemy to skonfrontować i sprawdzić, czy z jego strony jest jakaś odpowiedzialność, za którą powinien odpowiadać, czy też nie. Co do RARS, to jest to wątek Pawła S., ale są też szersze wątki (…). Mamy wiedzę, natomiast - zgodnie z naszymi przepisami - obowiązuje nas tajemnica kontrolerska. Mogę przekazać ogólnie, że RARS dokonała zakupu żywności humanitarnej dla Ukrainy - mówił Marian Banaś.

Banaś: Zakup wszystkich środków z rezerw strategicznych zlecono jednemu człowiekowi

Korzystano z pośrednika, który zawyżył koszty w ten sposób, że agencja zapłaciła prawie 200 proc. więcej niż koszty, które on poniósł w związku z tym zakupem. Nie zachowano konkurencyjności, jaka obowiązuje zgodnie z ustawą o NIK, art. 44. Mamy tutaj ewidentne straty finansowe. Takim przykładem jest wynajęcie i przechowywanie płynów dezynfekcyjnych za 4 tys. zł i zmiana tego podmiotu na inny, za który płacono już nie 4 tys. zł miesięcznie, ale 200 tys. To trwało 8 miesięcy. Mamy ewidentną niegospodarność - poinformował prezes NIK.

Zlecano zakup wszystkich środków z rezerw strategicznych jednemu człowiekowi, który na tym zarabiał dużo więcej niż powinien (...). Wszyscy, który zarządzają mieniem państwowym, są zobowiązani do przestrzegania przepisów - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM.

W RARS-ie działy się patologiczne rzeczy - podsumował ten wątek prezes NIK.

"GetBack to już jest przerażająca sprawa"

Gość Tomasza Terlikowskiego mówił także o kwestiach nieprawidłowości w Polskim Funduszu Rozwoju oraz GetBack.

GetBack to już jest przerażająca sprawa. Tu już mamy do czynienia z absolutnie olbrzymimi zaniedbaniami i to ze strony najważniejszych organów państwowych, bo dotyczy to KNF-u, prokuratury, służb. Przez 7 lat nie robiono nic, by ochronić obywateli - powiedział Marian Banaś.

Prezes NIK poinformował, że 9,5 tys. obywateli zostało oszukanych na 2,5 miliarda złotych.

Te pieniądze do dzisiaj nie są przez nich odzyskane. Wszystko wskazuje na to, że organy państwowe przez lata nie zrobiły nic, jedynie Najwyższa Izba Kontroli, która spowodowała, że wyjaśniamy tę sprawę. Na pewno co do tego będzie przygotowywane zawiadomienie do prokuratury. Myślę, że pod koniec kwietnia, jak przesłuchamy wszystkie właściwe osoby - mówił.

Przesłuchaliśmy już prokuratorów, sędziów i dziwna sprawa, że w momencie, gdy zaczęliśmy ich przesłuchiwać, to natychmiast prokuratorzy z Wrocławia zażądali od nas wydania wszystkich akt - że oni prowadzą postępowania w tej sprawie. Oczywiście na to się zgodzić nie możemy i nie zgodzimy - poinformował.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM podkreślił, że dzisiejsze przesłuchanie Mateusza Morawieckiego „nie ma nic wspólnego z kampanią wyborczą”, a takie zarzuty - jak przypomniał Tomasz Terlikowski - formułuje Prawo i Sprawiedliwość.

Nie może być tak, że my na okres kampanii wyborczej nagle przestajemy pracować - powiedział Marian Banaś.

Pytania słuchaczy RMF FM. "Haki na Jarosława Kaczyńskiego?"

Marian Banaś odpowiedział również na pytania słuchaczy RMF FM.

Jedno z nich było przesłane przez pana Aleksandra z Częstochowy i dotyczyło tego, „jakie pan prezes NIK ma ‘haki’ na Jarosława Kaczyńskiego”.

Ja się nie zajmuję żadnymi hakami. My wykonujemy swój konstytucyjny obowiązek. On jest wyraźny: NIK dba o to, by środki publiczne były wydawane zgodnie z czterema kryteriami, czyli legalnie, rzetelnie, gospodarnie i celowo. I tego się trzymamy. Jesteśmy absolutnie niezależną instytucją. Udowodniliśmy to przez ostatnie pięć lat (…). Kontrola w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie świadczy o tym, że jesteśmy w pełni obiektywni - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

