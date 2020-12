„Generalnie jestem za tym, żeby posłowie i senatorowie zarabiali więcej. Chcę zaznaczyć, że mój ojciec, kiedy w 1997 roku po raz drugi został posłem, zarabiał o 20 proc. więcej niż ja zarabiam dzisiaj, a to było 23 lata temu. Ja sobie zdaję sprawę, że jest okres pandemii i że to mogłoby być pewną niezręcznością, więc moim zdaniem należy uchwalić podwyżki, ale ja bym wstawił dwa elementy do tej ustawy o podwyżkach. Pierwsze rozwiązanie mogłoby być takie, że to obowiązuje od następnej kadencji, czyli nie uchwalamy podwyżek dla siebie. Drugie rozwiązanie – moim zdaniem, dla którego byłoby większe zrozumienie parlamentarzystów – jest takie, że zapisujemy w ustawie, że w momencie, w którym GUS mówi, że PKB Polski wróciło do stanu sprzed pandemii, to wtedy uchwalamy te podwyżki” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM o pomyśle wprowadzenia podwyżek dla polityków Jan Filip Libicki.

REKLAMA