Wiceprzewodniczącą Polski 2050 Paulinę Hennig-Kloskę zapytamy, czy stanie do walki o przywództwo w Polsce 2050 i czy partia planuje prawybory. Według nieoficjalnych doniesień o funkcję będzie ubiegało się sześć osób: trzech mężczyzn i trzy kobiety. Kogo widzi w tej funkcji? Czy warto walczyć o przywództwo w formacji, której poparcie kształtuje się na poziomie błędu statystycznego? A może Polska 2050 zamierza pójść drogą Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej? Co z głosowaniem nad immunitetem Zbigniewa Ziobry? Tomasz Terlikowski zapyta też o kulejący system kaucyjny i przyszłość Szymona Hołowni.

Paulina Hennig-Kloska / Marcin Suchmiel / RMF FM

Porozmawiamy też o tym, jakie stanowisko ma Polska 2050, jeśli chodzi o dwukadencyjność w samorządach i jak odnosi się do szantażu PSL-u w tej sprawie? Uda się przeforsować okresowe badania dla myśliwych?

Czy 11 listopada powstanie Park Narodowy Dolnej Odry, a może prezydent zawetuje ustawę? Czy ministerstwo ma już jakieś sygnału z Pałacu?

Wrócimy też do konfliktu wokół koni nad Morskim Okiem i systemu ETS2. Czy rzeczywiście Donaldowi Tuskowi udało się wynegocjować rewizję i system przejściowy przed jego wprowadzeniem?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video

Poranna rozmowa w RMF FM

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.