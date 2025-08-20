Wiceszefa MSZ ​Marcina Bosackiego zapytamy m.in. o to, jak wyglądał przepływ informacji między Pałacem Prezydenckim a MSZ. Kto będzie reprezentować Polskę podczas przyszłych negocjacji pokojowych?

Od wiceszefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych spróbujemy także dowiedzieć się, co dalej z polskim ambasadorem w Stanach Zjednoczonych? Jak układa się współpraca z prezydentem Nawrockim w innych kwestiach?

Kto jest winny nieobecności Polski na szczycie w Białym Domu? Spytamy o to wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego / Jakub Rutka / RMF FM

