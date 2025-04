Gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM będzie ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik Archidiecezji Warszawskiej, autor książki "Konklawe. Tajemnice wyborów papieskich".

Z naszym gościem podsumujemy pontyfikat papieża Franciszka, za co go zapamiętamy, co pozostawia po sobie w Kościele, na co mu zabrakło czasu i jak będą wyglądały te najbliższe dni w Stolicy Apostolskiej. Zapytamy też o organizację konklawe.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM

Ks. Przemysław Śliwiński / Paweł Supernak / PAP

