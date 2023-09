"Automatyczna relokacja uchodźców jest niehumanitarna, nieefektywna i nie gwarantuje bezpieczeństwa" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz pytany o sytuację z uchodźcami na włoskiej Lampedusie i unijne plany ich relokacji.

Prowadzący Poranną rozmowę w RMF FM przypomniał prezesowi PSL czasy, kiedy jego partia była w rządzie Ewy Kopacz, a ten właśnie rząd zgodził się na przyjęcie uchodźców. Co PSL zrobiłoby dzisiaj w takiej sytuacji?

Dobrze, że Unia Europejska się z tego wycofała, bo to był błąd i to jest błąd dzisiaj. Nie ma dzisiaj zgody na automatyzm relokacji - odpowiedział Kosiniak-Kamysz.

Jeden z liderów Trzeciej Drogi ma inny pomysł na rozwiązanie trudnej sytuacji z uchodźcami. Trzeba zrobić coś innego - to co my proponujemy jako PSL Unii Europejskiej - jako Trzecia Droga - proponujemy skup interwencyjny zboża z Ukrainy i wysłanie go do Afryki Północnej, żeby walczyć z głodem, tam gdzie ten głód powoduje migrację - mówił gość Roberta Mazurka.