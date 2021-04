“Pandemia nie pogoniła Polaków do czytania. Ten wzrost, bo jest pewien wzrost w porównaniu do roku poprzedniego, jest nieznaczny i on się utrzymuje w granicach normy. Jak patrzyłem na te słupki, to czytelnictwo w roku zeszłym było takie jak w 2008” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jarosław Klejnocki, dyrektor Muzeum Literatury w Warszawie. „Raport Biblioteki Narodowej pokazuje pewne stałości, on wyłapuje podobne cechy od lat. Wiadomo było, że polski rynek książki jest rynkiem kobiecym i to od wielu lat jest stała, kobiety czytają więcej od mężczyzn. Więcej czyta się w domach, gdzie mieszkają ludzie z wyższym wykształceniem” – wyliczał.

