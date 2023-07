​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była wiceminister spraw zagranicznych i b. ambasador RP w Moskwie, a obecnie dyrektor Instytutu Strategie 2050. Porozmawiamy m.in. o rozpoczętym dziś szczycie NATO w Wilnie, ale i krajowej polityce.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz podsumujemy i ocenimy m.in. dotychczasowe ustalenia rozpoczętego dziś szczytu NATO w Wilnie, gdzie co prawda padła obietnica przyjęcia Ukrainy do Sojuszu, ale nie określono jednak żadnego ewentualnego terminu. Czy Kijów ma prawo być rozczarowany takim przebiegiem obrad, czy po prostu na dziś więcej w sprawie akcesji naszego wschodniego sąsiada nie da się postanowić? Zapytamy ponadto, co obecne uzgodnienia 31 państw członkowskich oznaczają dla Polski.

Z byłą wiceminister spraw zagranicznych i b. ambasador RP w Moskwie, która jest także szefową sztabu Polski 2050, porozmawiamy również o przygotowaniach do jesiennych wyborów parlamentarnych, w tym niezbyt korzystnych notowaniach Trzeciej Drogi oraz o negocjacjach w sprawie "paktu senackiego", które - według jednego z liderów Lewicy Roberta Biedronia - miały zostać zerwane. Jaki jest właściwie stan rozmów? Które okręgi senackie obsadzi Polska 2050?

Na rozmowę, której gospodarzem będzie Tomasz Terlikowski, zapraszamy o godz. 8.02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na RMF24.pl, na Interia.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!